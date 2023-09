Ingolstadt

Pfleger vor Gericht: Er soll Demenzerkrankte sexuell belästigt haben

Plus In einem Altenheim in Ingolstadt soll ein Pfleger in Jahr 2020 mehrere Frauen missbraucht haben. Der Angeklagte schweigt. Die Betroffenen sind dement oder tot.

Sie sitzen isoliert auf ihren Zimmern. Das Essen wird den Bewohnern und Bewohnerinnen eines Ingolstädter Seniorenheims gebracht. Es ist die zweite Hälfte des Jahres 2020: Corona-Hochphase. Alle hätten Angst gehabt. Zwei Frauen sollen jedoch besonders ängstlich gewesen sein. Das berichtet eine Betreuerin aus dem Heim am Montag vor dem Ingolstädter Amtsgericht. Die beiden älteren Frauen seien ihr aufgefallen. Die Hände von Frau L. hätten laufend gezittert. Frau S. sei oft im Dunklen gesessen. Seltsam, dachte sich die Betreuerin damals.

Kurz vor Silvester 2020 habe die Betreuerin dann einmal Frau L. besucht. L. sei, nach Erinnerungen der Betreuerin, immer wachsam gewesen, wenn sich ihre Zimmertür öffnete. An dem Tag des Besuchs im Dezember habe sie vor sich hin gesprochen: "Ich weiß nicht, wann er kommt." Die Betreuerin habe nachgefragt, von wem sie spreche. Im Gespräch erzählte die Bewohnerin, dass sie Angst habe. Ein Pfleger stelle ihr nach, er komme ohne Klopfen ins Zimmer. Einmal, da soll er sie im Badezimmer überrascht und ihr an die Brust gefasst haben.

