In Ingolstadt gibt es jetzt Kälte-Iglus für Obdachlose

Obdachlose haben künftig in Ingolstadt ein neues Angebot, die eisigen Nächte zu überstehen. Wie die Kälte-Iglus funktionieren.

Die Nächste sind eiskalt. Zwar hält die Stadt Ingolstadt ausreichend Notschlafplätze bereit, um jedem Obdachlosen eine feste Unterkunft anbieten zu können. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die das aus unterschiedlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen möchten. Mit dem selbst gewählten Aufenthalt im Freien sind jedoch bei eisigen Temperaturen die Menschen akut gefährdet.

Die Stadt Ingolstadt hat deshalb in einer Pilotphase Kälte-Iglus als Notfallunterkunft für Obdachlose, die keinen regulären Notschlafplatz aufsuchen, beschafft. Diese wurden von einem tschechischen Start-Up-Unternehmen konzipiert und sind bereits in anderen Städten im Einsatz. Die Kälte-Iglus können aufgrund ihrer Konstruktion Unterkühlungen, Frostbeulen und Erfrierungen verhindern.

In Ingolstadt wurden zwei Kälte-Iglus aufgestellt

Am Freitag wurden zwei auf der Grünfläche neben dem Volksfestplatz aufgestellt. Der Standort wurde in Absprache mit den zuständigen städtischen Ämtern gewählt. An dieser Stelle sind die Kälte-Iglus einfach zu erreichen, geschützt vor neugierigen Blicken, bieten aber dennoch genügend soziale Kontrolle, um etwaigen Übergriffen und / oder Vandalismus vorzubeugen. Die Kontrolle erfolgt durch Mitarbeiter des Sozialamtes, ebenso wird bei Verschmutzungen reagiert. Bei höherer Nachfrage können weitere aufgestellt werden. Das Sozialamt informiert die Obdachlosen durch persönliche Ansprache und in einem mehrsprachigen Faltblatt. (AZ)