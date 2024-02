Kaffee auf der Windschutzscheibe: Porschefahrer und Radler geraten aneinander

Ein Radfahrer hat in Ingolstadt Kaffee über einem Porsche verschüttet und dann das Auto auch noch angefahren. Danach wollte er flüchten, kam aber nicht weit.

Am Montagmittag war ein 39-jähriger Radfahrer aus Ingolstadt auf der Schutterstraße unterwegs. Als er rechts an einem abbiegenden Porsche vorbeifahren wollte, landete allerdings Kaffee aus seinem Becher auf der Windschutzscheibe. Zudem streifte der Radler das Auto auch noch am Heck und einer Felge, so dass ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden ist.

Der Porschefahrer konnte den Radler nach dem Unfall in Ingolstadt anhalten

Der Radler flüchtete nach dem Unfall in Richtung Rathausplatz, doch der Porschefahrer konnte ihn in der Franziskanerstraße anhalten, wo es zu einem Streit kam. Als der Beifahrer im Porsche sein Handy zückte, um die Polizei zu rufen, wurde der Radfahrer handgreiflich und schlug es ihm aus der Hand. Anschließen flüchtete der Radler erneut, wurde später aber bei der Polizei vorstellig. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-4410 melden. (AZ)

