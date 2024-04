Kai aus Ingolstadt hofft bei Dating-TV-Show "Herz an Bord" auf die Liebe

Auf Vox läuft derzeit die Dating-Show "Herz an Bord". Kai aus Ingolstadt versucht in Folge 3 bei Kandidatin Theresa zu punkten - und es gibt gleich Körperkontakt.

Eine Kreuzfahrt voller Emotionen läuft aktuell jeden Dienstagabend zur besten Sendezeit auf Vox. "Herz an Bord" heißt die noch junge Dating-TV-Show, bei der während einer zweiwöchigen Rundreise entlang der kanarischen Inseln vier Single-Frauen verschiedene Männer kennenlernen und sich am Ende für ihr "Herz an Bord" entscheiden müssen. Einer der Kandidaten war Kai aus Ingolstadt. Im Gespräch mit der Redaktion berichtet er, wie er die Reise der Gefühle erlebt hat.

Dienstagabend, 20.15 Uhr. Immer zu dieser Uhrzeit sticht das Kreuzfahrtschiff in See, wird eine neue Folge von "Herz an Bord" ausgestrahlt. Mittlerweile ist es die zwei Staffel. "Liebeskapitän" ist Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale. Im Fokus der sechsteiligen Dating-Show stehen vier Single-Frauen, die sich neu verlieben wollen. Tanja, Anne, Therese und Ana treffen auf ihrer Reise jeweils im Hafen einer Insel einen neuen Mann und erleben mit ihm ein Date. Nach zwei Tagen müssen sie sich entscheiden: Fahren sie mit dem neuen Mann weiter oder bleiben sie bei dem bisherigen Date.

In Folge 3 der aktuellen Staffel von "Herz an Bord" hoffen diese vier Männer auf die Gunst der Kandidatinnen. Kai Algeer aus Ingolstadt (zweiter von links) war dabei. Foto: Algeer privat

Kai Ageer, 27 Jahre, aus Ingolstadt ist auf Fuerteventura auf das Kreuzfahrtschiff "Aida" zugestiegen und hoffte, dass Kandidatin Theresa die Frau fürs Leben sein könnte. "Ich bin schon auf der Suche nach einer Frau", sagt er und fügt lachend hinzu: "Ich habe keine Ambitionen ein Reality-Star zu werden." Für das Format hatte er sich aber nicht beworben, sondern wurde vom TV-Sender angesprochen, ob er teilnehmen möchte. "Ich habe schon einmal bei einem Daiting-Format bei VOX mitgemacht und war noch in der Datenbank."

Kai bei "Herz an Bord": Das erste Zusammentreffen war für ihn wie von Null auf Hundert

Da er Single ist, hat er sich auf das Abenteuer eingelassen. Nach einem Casting ging es im Dezember auf die Aida. Ageer berichtet, dass für die Aufnahmen vom Sender aus keine Vorgaben gemacht wurden. "Ich durfte mich präsentieren und Fragen stellen, wie ich es will", verrät er. Allerdings bedeutete das Zusammentreffen mit seiner Kandidatin Therese für ihn ein Kennenlernen von null auf hundert.

"Es war ein totales Blind-Date", sagt der 27-Jährige, der seit sechs Jahren in der Region 10 lebt und derzeit bei Kaufland arbeitet. Er kannte vorab nicht einmal den Namen der Teilnehmerinnen oder hatte ein Bild gesehen. "Das war schon eine unangenehme Situation für mich", gesteht Kai. Sein Date mit Theresa aus Naumburg dauerte lediglich 45 Minuten und war eine Unterrichtsstunde im Tangotanzen.

"Da gab es gleich viel Körperkontakt - schon ziemlich viel Tuchfühlung dafür, dass wir uns gar nicht kannten", erzählt Ageer. Zeit für ein erstes persönliches Gespräch gab es erst danach. "Gefunkt hat es leider nicht", sagt Kai. So sah es wohl auch Theresa, die sich gegen ihren Bewerber aus Folge 3 entschied. So war nach drei Nächten für den Kandidaten aus Ingolstadt das TV-Abenteuer auf dem Kreuzfahrtschiff schon zu Ende.

Beim Date mit Theresa gab es beim Tangotanzen direkt Körperkontakt. Foto: Algeer privat

Überrascht war er von den vielen positiven Reaktionen aus seinem Umfeld, da das Format eigentlich nicht die gleichen Einschaltquoten holte etwa "Der Bachelor" oder andere Kuppel-Shows "Ich war überrascht, wie viele Menschen das dann doch geschaut haben. Sogar mein Chef hat mich darauf angesprochen", erzählt er. Nur auf der Aida selbst waren reguläre Passagiere wohl nicht immer begeistert, dass Bereich des Schiffes für den Dreh gesperrt war oder eben Aufnahmen gemacht wurden. Würde er es wieder machen? "Es hat schon Spaß gemacht, aber ich habe mich dazu entschieden künftig im realen Leben nach einer passenden Frau zu suchen", gibt er sich überzeugt.