Ingolstadt

15.07.2022

Kammerspiele Ingolstadt: Ratsbegehren zulässig

Am 24. Juli sollen die Ingolstädterinnen und Ingolstädter über den Bau der Kammerspiele entscheiden.

Plus Das Verwaltungsgericht hat den Eilantrag der Initiative des Bürgerbegehrens zu den Kammerspielen in Ingolstadt abgewiesen. Was Stadt und Initiative dazu sagen.

Von Dorothee Pfaffel

Der 24. Juli rückt immer näher. Und damit auch der Bürgerentscheid zu den Ingolstädter Kammerspielen. Trotzdem hatte die Durchführung des Ratsbegehrens bis jetzt noch einmal auf der Kippe gestanden. Denn die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Kammerspiele an der Schutterstraße – nein danke“ hatten Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht. Sie hatten beantragt, das Ratsbegehren für unzulässig zu erklären und damit dessen Durchführung zu untersagen. Die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts München hat den Eilantrag aber nun als unbegründet abgewiesen. Das heißt, das Bürgerbegehren ist wohl unzulässig, das Ratsbegehren zum Theaterneubau zulässig. Dies teilt die Stadt Ingolstadt in einer Pressemitteilung mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen