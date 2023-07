Kartenverkauf für neue Saison des Georgischen Kammerorchesters startet

Das Georgische Kammerorchester startet im Herbst in die neue Saison. Für die Konzerte in Ingolstadt werden bereits jetzt Karten angeboten.

Die neue Saison des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt (GKO) startet im Herbst und bereits jetzt beginnt der Ticketverkauf. Am 21. September um 20 Uhr im Festsaal Ingolstadt wird die Saison eröffnet: Der Klaviervirtuose Boris Giltburg feiert den 150. Geburtstag Sergej Rachmaninovs mit dem berühmten Klavierkonzert Nr. 3; eine „Apotheose des Tanzes“ im Doppelpack gibt es mit der Siebten von Beethoven und dem schwedischen Komponisten Mats Larsson Gothe.

Zehn Abonnementkonzerte im Monatsrhythmus bilden eine Konstante während der Ingolstädter Saison; die Pico Cello-Reihe – beliebt bei Groß und Klein – begleitet die Konzerte und bietet reichhaltige Angebote für Kinder- und Jugendliche aller Altersstufen. In drei Sonderkonzerten und zwei Open Airs im Frühjahr und Sommer 2024 werden besondere Programme von Barock bis Klezmer präsentiert.

Für die Konzerte des GKO in der Saison 2023/24 ist ab sofort der freie Kartenvorverkauf eröffnet. Tickets für die einzelnen Konzerte der Saison sind online unter www.ticket-regional.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Einzelkarten kosten 52 Euro, 44 Euro und 36 Euro, mit der neu eingeführten Vorteilscard reduzieren sich die Preise auf 47 Euro, 40 Euro und 32 Euro. Für den Erhalt der Vorteilscard ist lediglich eine einmalige Registrierung mit Name und Adressdaten erforderlich.

Schüler, Auszubildende und Studierende können weiterhin Karten zum Preis von zehn Euro erwerben; zehn Minuten vor Konzertbeginn werden außerdem für alle Interessierten Last-Minute-Tickets für fünf Euro freigegeben. Wie bei vielen anderen Orchestern bereits üblich wird es einen Seniorenpreis zukünftig nicht mehr geben; dafür sind die neuen Preise ausgehend vom aktuellen Seniorenpreis entwickelt worden.

Vor dem Start in die neue Saison gibt es noch ein furioses Finale der laufenden Spielzeit: Am 27. Juli um 20.30 tritt das GKO mit Opernstar Simone Kermes Open Air am Turm Baur auf – „Ba-Rock“ ist das Programm des Konzertes überschrieben. Auch hierfür sind noch Karten erhältlich.

Das Programm und viele weitere Informationen sind außerdem auf der Website des Orchesters zu finden unter www.georgisches-kammerorchester.de/. Auch für die Pico Cello-Konzerte lohnt sich der frühzeitige Kartenkauf; sie sind oftmals ausverkauft. Natürlich sind die Abonnements auch weiterhin erhältlich und bieten hohe Preisnachlässe: Zwei „große Abonnements“ mit zwölf oder zehn Konzerten (mit oder ohne Open Airs) sind um 50 Prozent ermäßigt.

Das Abo „Zuckermann+1“ umfasst alle ungeraden Abo-Konzerte, davon vier Konzerte mit dem Künstlerischen Leiter und eines mit der Trompeterin Matilda Lloyd und dem Dirigenten Killian Farrell, und bietet 35 Prozent Ermäßigung. Das „Flexible Abo“ gilt für die ersten drei Abo-Konzerte. Danach kann es nach Belieben fortgeführt oder beendet werden. Wird das Abo fortgeführt, erfolgt die Abrechnung pro Konzert. Hier ist der Ticketpreis um 25 Prozent ermäßigt. (AZ)