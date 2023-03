KEB-Programm: Von der Raffinerieführung bis zum "großen schwarzen Loch"

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Ingolstadt hat ihr Halbjahresprogramm vorgestellt. Zu Gast sind unter anderem ein Astrophysiker und eine Energieberaterin.

Das neue Halbjahresprogramm der Katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt (KEB) ist erschienen. "Gebäude-Dämmung richtig gut!" heißt es zum Beispiel an drei Infoabenden mit der Energieberaterin Petra Herzog aus Ingolstadt: am Dienstag, 7. März im Pfarrheim in Etting, am 9. März in St. Konrad und am 28. März in St. Augustin. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ein Ingolstädter Polizist informiert über Trickbetrüger am Telefon

Ein anderer Themenbereich ist die richtige Vorsorge. Die Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht steht am Dienstag, 21. März, im Pfarrheim St. Pius um 19 Uhr auf dem Programm. Über Trickbetrüger am Telefon informiert Kriminalhauptkommissar Klaus-Peter Plank am 26. April um 9.30 Uhr im Pfarrheim St. Anton. Fragen zum Testament beantwortet am 9. Mai der Ingolstädter Fachanwalt Michael Maier um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Peter in Unterhaunstadt. Ende Juni steht eine einwöchige Busreise in den Burgund auf dem Programm, zu der die Anmeldung bis 17. März notwendig ist. Zu einem Info- und Diskussionsabend zum Thema "Sexueller Missbrauch" lädt die KEB am 18. April mit dem Münchner Priester und Buchautor Wolfgang Rothe um 19.30 Uhr ins Pfarrheim St. Anton ein.

Interessierte können die Gunvor-Raffinerie in Ingolstadt besichtigen

Auch das Thema Glaube und Wissenschaft steht im Programm. Dazu beleuchtet der Münchner Astrophysiker Andreas Burkert "Das große schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße" am 2. Mai um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Ingolstadt. Wer schon immer mal einen Blick in die Gunvor-Raffinerie im Norden Ingolstadts an der A9 werfen möchte, ist zu einer Führung am 12. Mai ab 13.00 Uhr eingeladen. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich. Weiter stehen viele Exkursionen, Kirchenführungen oder Tagesfahrten sowie spirituelle Themen auf dem Programm, die auch unter www.keb-in.de im Internet zu finden sind. (AZ)