Kennzeichen abgedeckt: Ein Videodreh mit Folgen

Wer die Kennzeichen an seinem Auto unkenntlich macht, macht sich strafbar. Das musste ein Paar aus Manching feststellen, als es in Ingolstadt ein Video drehen wollte.

Am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr wurden zwei Autofahrer in der IN-Campus-Allee einer Kontrolle unterzogen, da an ihren Fahrzeugen keine ordnungsgemäßen Kennzeichen angebracht waren. Wie sich herausstellte, hatte das Paar aus Manching die Kennzeichen an beiden Fahrzeugen für einen Videodreh abgedeckt und somit unkenntlich gemacht. Das Paar wird sich wegen Kennzeichenmissbrauchs verantworten müssen, teilt die Polizei mit. (AZ)