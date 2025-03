Kerstin Schaller wird Polizeipräsidentin in Ingolstadt

Chefwechsel beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord: Der Ministerrat hat am Dienstag auf Vorschlag von Innenminister Joachim Herrmann entschieden, dass Kerstin Schaller zum 1. Mai 2025 neue Präsidentin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wird. Das teilt das Innenministerium mit.

Günther Gietl geht nach 48 Jahren bei der Polizei in den Ruhestand

Schaller tritt die Nachfolge von Polizeipräsident Günther Gietl an, der nach fast 48 Jahren bei der Bayerischen Polizei, davon mehr als acht Jahre als Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, in den Ruhestand geht. Herrmann lobte Schaller: „Sie kennt das Präsidium bestens und bringt über 30 Jahre Erfahrung bei der Bayerischen Polizei mit. Sie ist die ideale Besetzung für dieses Amt.“

Kerstin Schaller begann 1993 ihre Karriere bei der Bayerischen Polizei im gehobenen Polizeivollzugsdienst. Sie sammelte Erfahrungen in verschiedenen regionalen Polizeiverbänden, im Landeskriminalamt (LKA) und im Innenministerium. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich in ihrer Arbeit sowohl im schutzpolizeilichen Bereich als auch bei der Kriminalpolizei. Aufgrund ihrer laut Innenministerium herausragenden Leistungen schloss sie 2006 die Anstellungsprüfung für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Polizeiführungsakademie in Münster erfolgreich ab. Herrmann hob hervor: „Kerstin Schaller bringt nicht nur viel Fachwissen mit, sondern wird auch für ihre empathische Art und ihr offenes Ohr von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr geschätzt.“

Kerstin Schaller war Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt

In den letzten sieben Jahren bewährte sich Schaller als Leiterin der Polizeiinspektion Flughafen München und seit Oktober 2021 als Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. „Sie kennt die spezifischen Herausforderungen der Region und genießt sowohl intern als auch extern hohe Anerkennung. Ihr Netzwerk und ihre Flexibilität werden entscheidend zur Umsetzung erfolgreicher Sicherheitsstrategien beitragen“, betonte Herrmann.

Die Entscheidung über Schallers Nachfolge im Amt des Vizepräsidenten erfolgt in Kürze. (AZ)