Keyless-Entry-System geknackt: Diebe stehlen teure Autos

Unbekannte haben in Ingolstadt zwei teure Autos gestohlen. Den Dieben gelang es, das Keyless-Entry-System der Fahrzeuge zu überwinden.

Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Woche in Ingolstadt einen BMW X5 und einen Audi S5 gestohlen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Der Wert der in Ingolstadt gestohlenen Autos beläuft sich auf 75.000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Freitag, 12. Januar, in Gerolfing an der Straße Am Pflanzbeet ein BMW gestohlen. In derselben Nacht wurde in Friedrichshofen am Riebel-Ring ein Audi gestohlen. Der Zeitwert der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf rund 75000 Euro. Nach Angaben der Polizei waren sowohl der BMW als auch der Audi mit einem Keyless-Entry-System ausgestattet.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)