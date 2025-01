Kinder kündigen Bushaltestellen an

Die Stimmen von neun Ingolstädter Grundschulkindern erklingen seit Montag als Ansagen an ausgewählten Haltestellen des Busse im Stadtgebiet. Mehr als ein Dutzend Grundschulen beteiligten sich an dem Wettbewerb, den unter anderem die Stadtbus Ingolstadt GmbH (SBI) durchgeführt hat. Schirmherrin ist Bürgermeisterin Petra Kleine. In einer Auslosung wurden zunächst die Grundschulen Gerolfing, Pestalozzistraße und Ringsee mit insgesamt über 80 Schülerinnen und Schülern der zweiten Klasse ausgewählt. In der Endauswahl bestimmte dann eine Fachjury die Siegerkinder. Die Haltestellen mit Kinderstimmen sind: Gaimersheimer Straße, Sankt Pius Kroppstraße, Sankt Michael-Straße, Jurastraße, Gerolfing Schule, Schatzgerstraße, Auf der Schanz, Weckenweg, Pestalozzistraße, Mailing Schule, Geibelstraße, Feselenstraße, Sankt Anton, Zuchering Schule, Schulzentrum SW Gustav-Adolf-Straße, Geisenfelder Straße, Unsernherrn Schule und Am Kirchberg. (dopf)

