Kinderbuch: Automatisiertes Fahren mit Familie Hansen

Neues Kinderbuch von THI und Carissma erklärt autonomes Fahren. Fiktive Familie Hansen macht eine Zeitreise.

Das Transferprojekt „Mensch in Bewegung“ von THI und KU hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Andreas Riener, Forschungsprofessor am Carissma, Franziska Hegner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Carissma, und dem Illustrator Helmut „Dino“ Breneis das Kinderbuch „Die Stufen des automatisierten Fahrens“ herausgegeben.

An einem sonnigen Samstagvormittag begeben sich die Protagonisten des Buches, die Familie Hansen, auf einen Ausflug in den Wald. Auf dem Weg dorthin stellt ihnen ihr Auto, das Form und Farbe nach Belieben ändern kann, die unterschiedlichen Stufen des automatisierten Fahrens vor: Die Reise beginnt mit einem automatisierten Fahrzeug der 1990er-Jahre und endet mit einem vollautomatisierten Wagen der Zukunft.

Mit dem kindgerechten und farbenfroh bebilderten Büchlein stellt „Mensch in Bewegung“ leicht verständlich einen wichtigen Teilaspekt der Entwicklung der Mobilität vor. Bei „Mensch in Bewegung“ handelt es sich um eine Kooperation der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), die im Rahmen der Förderinitiative „Innovative Hochschule“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird.

Mit der Innovationsallianz „Mensch in Bewegung“ entwickeln Mitarbeitende und Forschende beider Hochschulen neue Formen der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft. In diesem Kontext ist auch das Booklet „Die Stufen des automatisierten Fahrens“ entstanden. Es soll gezielt junge Leserinnen und Leser über die Mobilität von morgen informieren und wird auch am Stand der Mobilitätsregion Ingolstadt auf der diesjährigen IAA verteilt werden. Die wissenschaftliche Leitung bei Konzeption des Booklets übernahm Andreas Riener, Forschungsprofessor am Carissma Institut für automatisiertes Fahren an der THI und Leiter des Clusters Mobilität im Transferprojekt „Mensch in Bewegung“. (AZ)

