Hunde helfen todkranken Kindern beim Abschied vom Leben

Die Begleitung von schwerstkranken Kindern und deren Familien ist eine besonders einfühlsame und wertvolle Aufgabe, hießt es in einer Mitteilung des Ingolstädter Hospizvereins. Besuchshunde können in dieser herausfordernden Zeit Trost spenden, Nähe schenken und für kleine Lichtblicke im Alltag sorgen. Genau hier setzt die Kinderhospizbegleitung mit einem ausgebildeten Hund-Mensch-Team an.

In der Schulung „Kinderhospizbegleitung auf vier Pfoten“ werden Hunde und ihre Halter auf diese sensible Aufgabe vorbereitet. Die Ausbildung umfasst mehrere Module, bei denen der Hund an allen Terminen teilnimmt. Ziel ist es, das Team behutsam an die besonderen Anforderungen in der Arbeit mit schwerstkranken Kindern und ihren Familien heranzuführen. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine absolvierte Ausbildung in der Kinderhospizbegleitung oder Hospizbegleitung. Alternativ kann diese auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Der Kurs zur Kinderhospizbegleitung mit Hund beginnt im Mai in Ingolstadt

Folgende Themen wurden im Kurs behandelt:

Besonderheiten in der Begleitung Sterbender, vor allem Kinder und Jugendliche und ihrer Zugehörigen

Hygiene

Sicheres Verhalten rund um den Hund

Kynologie und Hygiene

Bett- und Tischarbeit mit dem Hund, Besonderheiten der Arbeit am Boden

Rollstuhl- und Rollator-Training mit Hund

Der Kurs findet in den Räumlichkeiten von Elisa-Familiennachsorgezentrums (Stinnesstraße 6) in Ingolstadt statt und wird geleitet von Anke Thiede. Für Mitglieder und ehrenamtlich Engagierte im Hospizverein Ingolstadt und Elisa ist die Teilnahme kostenfrei. Für externe Interessierte beträgt die Kursgebühr 50 Euro. Der Kurs startet am Dienstag, 6. Mai, um 18.30 Uhr. Weitere Termine sind am: 20. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 15. Juli und 29. Juli, jeweils von 18.30 bis 21 Uhr. Für das Thema „Erste Hilfe Hund“ folgt ein gesonderter Termin mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin. Am 1. August von 16 bis 19 Uhr sowie am 2. August von 10 bis 16 Uhr schließt der Kurs mit einem Eignungstest ab. Anschließend darf der Hund in die Begleitung mit einbezogen werden. Rückfragen und Anmeldung sind über Telefon 0841/17111 oder per Mail an info@hospizverein-in.de und veranstaltung@elisa-familiennachsorge.de möglich. (AZ)