Ingolstadt

vor 32 Min.

Kinderuni: Von Mondraketen und Spielzeugautos

Artikel anhören Shape

Von der Grundschule direkt in den Hörsaal, das ist bei der Kinderuni in Ingolstadt und Eichstätt möglich. Die Anmeldung startet am 1. Oktober.

Neugierige Schülerinnen und Schüler der vierten bis sechsten Klassen können wieder die Hörsäle Uni Eichstätt (KU) und der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) stürmen: Bei der gemeinsamen Kinderuni erhalten neugierige Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler viel Gelegenheit, um in die Welt der Forschung einzutauchen. Ab dem 20. Oktober stehen vier neue Vorlesungen an, die Online-Anmeldung startet ab 1. Oktober. Das Spektrum der Themen reicht heuer von mathematischen Rätseln über die Konzeption von Spielzeug bis hin zum Einsatz von Robotern in der Pflege und einer Raumflugsimulation zum Mars. Kinderuni in Ingolstadt und Eichstätt: Gibt es Leben auf dem Mars? Zu letzterem lädt Jörg Kessler, Professor für Konzeptionellen Leichtbau, Konstruktion und CAE, die Kinder ein. Sie erwartet eine Simulation von Start, Flug und Landung sowie Antworten auf die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt. Carolin Kreisbeck, Professorin für Mathematik/Analysis, und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Dominik Engl beschäftigen sich in ihrer Vorlesung mit einem verzwickten Rätsel aus der Mathematik: Kann man einen Weg durch Eichstätt, Königsberg oder Ingolstadt so wählen, dass man jede Brücke genau nur einmal überquert? Und wie kann man das exakt beweisen? Als Professor für Industriedesign und Konstruktion wiederum begleitet Professor Erik Schneider die jungen Studentinnen und Studenten der Kinderuni unter dem Titel „Wie entsteht eigentlich ein Spielzeugauto?“ auf dem Weg, den jedes neue Spielzeug durchläuft - angefangen bei einem leeren Blatt Papier und ein paar Stiften für die ersten Ideen bis zu einem fertigen Rutschauto. Natascha Köstler und Carolin Mirbeth, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Professur für Pflegewissenschaft, berichten in ihrer Vorlesung über den Einsatz von Robotern im Krankenhaus. Bei der Kinderuni stehen freitags Vorlesungen in Ingolstadt und Eichstätt auf dem Programm Bei der Kinderuni steht jeweils freitags eine Vorlesung an, die um 16.15 Uhr beginnt und 45 Minuten dauert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten ihre Vorlesungen im Lauf der Reihe sowohl an der KU in Eichstätt als auch an der THI in Ingolstadt. Wer an mindestens drei Vorlesungen teilgenommem hat, erhält das Kinderuni-Diplom. Lesen Sie dazu auch Ingolstadt Kinderbuch: Automatisiertes Fahren mit Familie Hansen

Neuburg Der erste Neubau am Campus Neuburg ist eröffnet

Neuburg Plus Mit "Carli" hat der Campus Neuburg Zuwachs bekommen Die Anmeldung für die vier Vorlesungen beginnt am 1. Oktober und ist ausschließlich online möglich über www.thi.de/kinderuni.

Themen folgen