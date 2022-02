Kinderwagen als Depot für Diebesgut

In Ingolstadt verstecken drei Frauen Ware in einem Kinderwagen und verlassen das Bekleidungsgeschäft, ohne zu bezahlen.

Drei Frauen haben in einem Ingolstädter Bekleidungsgeschäft Waren geklaut und in einem Kinderwagen versteckt. Davon berichtet die Polizei. Die 26-, die 23- und die 22-Jährige haben sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einem Laden in der Ludwigstraße in Ingolstadt aufgehalten. Mitarbeitende beobachteten, wie die Frauen Waren im Wert von rund 400 Euro in einen Kinderwagen packten und das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen.

Die 23-Jährige und die 22-Jährige wurden außerhalb des Ladens angehalten. Die 26-Jährige hatte sich bereits entfernt, ihre Personalien konnten jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Gegen die Frauen wird Anzeige wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls erstattet. (nr)