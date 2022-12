Ingolstadt

08:59 Uhr

Kinderwagen brennen an Heiligabend: Fünf Menschen verletzt

Die Feuerwehr in Ingolstadt musste an Heiligabend um 19 Uhr ausrücken: In einem Mehrparteienhaus in der Goethestraße brannten zwei Kinderwagen.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten an Heiligabend gegen 19 Uhr zwei Kinderwägen im Treppenhaus des Erdgeschosses eines Mehrparteienhauses in der Goethestraße in Brand. Ein Bewohner, der Rauchgeruch wahrnahm, alarmierte über Notruf Feuerwehr und Polizei. Kinderwagen brennen in Ingolstadt: Fünf Menschen leicht verletzt Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ingolstadt brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung befanden sich 20 Personen im 12-Parteienhaus, fünf davon erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine Wohneinheit des Wohnkomplexes ist stark verrußt und kann derzeit nicht mehr bewohnt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen – und schließt den Verdacht der Brandstiftung nicht aus. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf etwa 20.000 Euro. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Brandfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden. (AZ)

