Ingolstadt

vor 17 Min.

Kino-Open-Air: Das Donauflimmern geht weiter

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Genauso wie im Turm Baur, so gehen auch im Schlosshof die Kinovorführungen unter freiem Himmel weiter. Was in den nächsten Tagen geboten ist.

Noch bis zum 10. September findet im Schlosshof in Ingolstadt unter freiem Himmel das Donauflimmern statt. Einer der Höhepunkte wird am 29. August sein: An diesem Tag stellt Franz Xaver Gernstl seinen neuen Film "Gernstls Reisen - Auf der Suche nach Irgendwas" persönlich vor. Dreimal gibt es auch noch Rehragout-Rendevouz zu sehen (26. August; 1. und 6. September), auch die beiden Filme "Barbie" (24., 25. und 28. August sowie 2. September) und "Oppenheimer" (8. September) stehen auf dem Programm. Bei der Nacht der Museen am 9. September beteiligt sich das Open-Air-Kino mit einem Kurzfilmprogramm. Am Abschlussabend ist "Cinema Paradiso" zu sehen - bei freiem Eintritt. Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit. Das gesamte Programm gibt es online unter www.ingolstadt-altstadtkinos.de.

Themen folgen