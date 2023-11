Ingolstadt

14:01 Uhr

Kirchenbank fängt Feuer: Feuerwehr rückt nach Friedrichshofen aus

In einer Kirche in Friedrichshofen hatte offenbar eine Kirchenbank Feuer gefangen. Ersthelfer konnten den Brand löschen.

Artikel anhören Shape

Am Donnerstag hat es in einer Kirche in Ingolstadt gebrannt. Das Feuer war offenbar an einer Kirchenbank ausgebrochen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr rückte die Feuerwehr nach Friedrichshofen aus. Dort wurde in Brand einer Kirche am Buchenweg gemeldet. Die Löschkräfte fanden die Kirche dann auch komplett verraucht vor. Zwei Ersthelfern war es allerdings nach Angaben der Feuerwehr bereits gelungen, den Brand einer Kirchenbank mit einem Feuerlöscher zu löschen. Feuerwehren aus Ingolstadt sorgten für eine Entlüftung der Kirche Kräfte der Feuerwehr durchsuchten anschließend die Kirche nach Verletzten, fanden jedoch niemanden. Anschließend sorgten sie für eine Entlüftung der Kirche, die sich allerdings als recht schwierig herausgestellt hat. Die Ersthelfer wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Im Einsatz waren insgesamt knapp 50 Feuerwehrleute. (AZ)

Themen folgen