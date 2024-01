Kita-Situation in Ingolstadt: Mehr Plätze und mehr Erzieher

Die Maßnahmen der Stadt, Personal für Krippen und Kindergärten nach Ingolstadt zu locken, scheinen zu fruchten. Wie sich die Lage entwickelt hat und was noch geplant ist.

Junge Eltern wissen Bescheid, viele treibt die Suche nach einem Betreuungsplatz um. Die Anmeldungen für das kommende Kita-Jahr 2024/2025 stehen demnächst an. In Ingolstadt finden von Dienstag, 6. Februar, bis Mittwoch, 21. Februar, die Anmeldetage für einen Betreuungsplatz in einer Krippe, Kindergarten oder Tagespflege statt. Ingolstadt hat in der jüngeren Vergangenheit viel getan, um mehr Plätze zu schaffen und auch um Personal in die Stadt zu locken. Erzieher bekommen hier zum Beispiel mehr Geld als andernorts. Haben die Maßnahmen etwas gebracht?

Die Situation in Ingolstadt hat sich verbessert. Wie Sonja Habermeier vom Amt für Kinderbetreuung und -bildung berichtet, konnten 2023 240 Kindern kein Platz angeboten werden, 2024 sind es nur noch 30 bis 40 Kinder. Und dies seien Kinder mit besonderen Anforderungen. Personal sei hinzugewonnen worden, sodass derzeit nur noch circa 40 Fachkräfte fehlten.

In Ingolstadt entstehen weitere Kita-Plätze in 2024

Derzeit werden laut Habermeier in Ingolstadt 1540 Kinder betreut, die jünger als drei Jahre sind, und 5200, die älter sind. Ungefähr 130 Einrichtungen gibt es dafür in der Stadt. Und der Ausbau gehe ständig voran, sagt Habermeier. Vor allem im Südosten und Nordosten Ingolstadts, wo auch die Bewohnerzahlen steigen, würden in den nächsten Monaten weitere Kita-Einrichtungen eröffnen. 2024 sollen 50 zusätzliche Krippen- und 120 weitere Kindergartenplätze geschaffen werden.

Eltern, die in Ingolstadt einen Platz benötigen, können ihre Kinder online über den Kita-Finder Ingolstadt (www.ingolstadt.de/kitafinder) in mehreren Kindertageseinrichtungen anmelden - egal ob in städtischer oder in freier beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft. Im Elternportal des Kita-Finders haben Eltern außerdem die Möglichkeit, sich über alle Einrichtungen zu informieren. Alle vor dem 4. Februar erfolgten Anmeldungen werden am 5. Februar im System gelöscht und verlieren ihre Gültigkeit.

Ingolstädter Kita-Einrichtungen bieten Tag der offenen Tür an

Die schriftlichen Zusagen an die Eltern werden ab Montag, 4. März, verschickt. Im Anschluss werden die Eltern gebeten, binnen sieben Tagen die Annahme des Betreuungsplatzes über den Kita-Finder zu bestätigen. Nach erfolgter Zusage oder Annahme der Zusage sollte eine Vertragsunterzeichnung innerhalb von vier Wochen erfolgen, rät Habermeier. Sollten die unterzeichneten Vertragsunterlagen nicht rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist der Kindertageseinrichtung vorliegen, kann der Platz anderweitig vergeben werden. Es käme immer wieder vor, dass Eltern einen Platz erhielten, sich dann aber nie weider meldeten, kritisiert Habermeier. Dem wolle man entgegenwirken.

Eltern, die bis zum 13. Mai noch keine Zusage erhalten haben, können sich ab diesem Zeitpunkt an die Platzkoordinationsstelle des Amtes für Kinderbetreuung und -bildung wenden (E-Mail: kita-platzkoordination@ingolstadt.de). Ausführliche Informationen sind auf der Homepage der Stadt unter www.ingolstadt.de/kinderbetreuung zu finden. Die verschiedenen Kita-Einrichtungen bieten zudem im Januar und Februar einen Tag der offenen Tür an.