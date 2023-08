Klaus Meyer ist neuer Dekan in Ingolstadt

Nach dem Rückzug von Münsterpfarrer Bernhard Oswald hat der Eichstätter Bischof Pfarrer Klaus Meyer zum neuen Dekan von Ingolstadt ernannt.

Klaus Meyer, Pfarrer der Ingolstädter Pfarrei Herz Jesu, wird neuer Dekan des Dekanates Ingolstadt. Das teilt das Bistum Eichstätt mit. Bischof Gregor Maria Hanke hat den 56-jährigen Priester in einem entsprechenden Dekret mit Wirkung vom 1. September für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Er folgt damit Münsterpfarrer Bernhard Oswald nach, dessen Verzicht der Eichstätter Bischof zum 31. Juli angenommen hatte. Beide bleiben Pfarrer ihrer jeweiligen Pfarreien.

Klaus Meyer wurde für sechs Jahre zum Dekan von Ingolstadt ernannt

Klaus Meyer wurde 1997 zum Priester geweiht. Er war zunächst zwei Jahre Kaplan in Deining. Von 1999 an leitete er die Jugendseelsorgestelle und die Pfarrei Batzhausen im Landkreis Neumarkt/Oberpfalz. 2007 wurde Meyer Pfarrer der Pfarrei Herz Jesu in Ingolstadt. Entsprechend dem Dekanatsstatut des Bistums Eichstätt werden die Dekane für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt.

Im Dekanat Ingolstadt wohnen 58.000 Katholikinnen und Katholiken

Der Dekan ist Vertreter des Bischofs im Dekanat, das er leitet. Er sorgt für ein gemeinsames, Pastoralräume und Pfarreien übergreifendes Planen und Handeln der im Dekanat tätigen Mitarbeitenden. Das Bischöfliche Dekanat Ingolstadt ist eines von acht Dekanaten des Bistums Eichstätt. Es umfasst mit einer Fläche von etwa 120 Quadratkilometern weitgehend das Gebiet der Stadt Ingolstadt mit Ausnahme des im Bistum Augsburg liegenden Stadtteils Zuchering, sowie einiger Pfarreien im Landkreis Eichstätt. Die 20 Pfarreien sind in neun pastoralen Räumen zusammengefasst. In diesem Gebiet wohnen etwa 58.000 Katholikinnen und Katholiken. (AZ)