Ingolstadt

vor 58 Min.

Kleines Mädchen geht nachts unbemerkt auf einen Ausflug

Ein kleines Mädchen war nachts in Ingolstadt unbemerkt ausgebüxt. Ein aufmerksamer Nachbar rief die Polizei.

Einen großen Schreck hat ein eineinhalbjähriges Mädchen seinen Eltern am Freitag in Ingolstadt eingejagt. Mitten in der Nacht war es ausgebüxt und war unbemerkt auf einen Ausflug gegangen.