Ingolstadt

12:00 Uhr

Klenzepark: Der Spielplatz unter dem Regenbogen wird saniert

Plus Der Spielplatz im Klenzepark ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Bildhauer Florian Aigner hat in einst entworfen - für ihn ist er noch immer ein ganz besonderer Ort.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Die Pfähle ragen kreuz und quer viele Meter hoch in den blauen Sommerhimmel, dazwischen glänzen Stäbe aus Edelstahl im Sonnenlicht. Der riesige Dschungelpalast wird umfasst von den Enden eines hölzernen Regenbogens, irgendwo daneben stehen das Sternenhaus und das Klangwerk, ein Schiff mit wackligem Boden ist in Sichtweite.

Der hölzerne Regenbogen ist der Namensgeber für den Spielplatz im Klenzepark. Foto: Luzia Grasser

Dieses Wirrwarr aus Holz und Metall liegt mitten in Ingolstadt, hunderte von Kindern aus Ingolstadt und Umgebung kennen es als Regenbogen- oder auch Klenze-Spielplatz. Seit 1992 dort im Klenzepark die Landesgartenschau eröffnet worden ist, gehört das Areal zwischen dem Polizeimuseum und dem Exerzierhaus wohl zu einem der bekanntesten Spielplätze in der Region. Und das hat mit einem Mann zu tun: Florian Aigner. Der Bildhauer ist inzwischen 81 Jahre alt, vor mehr als 30 Jahren hat er den Spielplatz gebaut, der die Überreste einer längst vergangenen Kultur darstellen soll.

