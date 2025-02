Klinikum Ingolstadt führt künftig Abtreibungen durch

Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs regelt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich rechtswidrig sind. Unter bestimmten Bedingungen bleibt ein Abbruch aber straffrei. Seit Jahrzehnten wird über diesen Paragrafen in Politik und Gesellschaft heftig diskutiert - geht es doch um nicht weniger als das Recht der Frau auf Selbstbestimmung einerseits und den Schutz des ungeborenen Lebens andererseits. Auch die Region 10 beschäftigt das Thema schon länger, da Frauen aus Ingolstadt oder dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in der Regel bis nach München fahren müssen, wollen sie abtreiben. Doch jetzt hat der Aufsichtsrat des Ingolstädter Klinikums eine wegweisende Entscheidung getroffen: Künftig sollen dort ambulant operative Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.

In einer Mitteilung der Stadt heißt es: „Schwangeren Frauen aus der Region soll in einer Konflikt- und Notsituation nach entsprechender Beratung ein Angebot vor Ort gemacht werden und damit ein Zugang zu einer straffreien medizinischen Versorgungsleistung ermöglicht werden.“ Die Frauen sollten nicht länger gezwungen sein, „in weiter entfernte Städte zu reisen, mit entsprechenden gesundheitlichen Risiken bei Komplikationen“. Ab wann das Angebot gilt, ist unklar. Bisher bot das Klinikum lediglich die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs, wenn das Leben des Ungeborenen oder der Mutter in Gefahr waren, oder nach einer Vergewaltigung. Dabei lässt es das Gesetz seit 1995 zu, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche auch aus anderen Gründen abzutreiben, vorausgesetzt man sucht eine Beratungsstelle auf.

In Ingolstadt kann man nun operativ und medikamentös eine Schwangerschaft abbrechen

Für Ingolstadts dritte Bürgermeisterin Petra Kleine, die schon seit einem Jahr Gespräche mit Stadträten, Experten und Beratungsstellen zu diesem Thema führt, ist die Entscheidung des Aufsichtsrats ein wichtiger Schritt. Sie spricht von einer „Lösung (...), die sowohl die Frauen respektiert als auch darauf eingeht, dass die Situation einer ungewollten Schwangerschaft in diesen Fällen ohnehin belastend und schwierig ist“. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hingegen hatte im Vorfeld der Sitzung betont: „Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes und verdient Schutz von Anfang an. Das Leben beginnt mit der Empfängnis, und es ist unsere Pflicht als Gesellschaft, besonders die Schwächsten zu schützen.“ Mit diesem Appell fand der Bischof aber offenbar kein Gehör mehr.

Wie sehr sich die Lage in der Region zugespitzt hatte, zeigt ein Gespräch mit einer Ingolstädter Gynäkologin, die seit knapp einem Jahr gemeinsam mit einer Kollegin in ihrer Praxis medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche nach Beratung durchführt. Die beiden Ärztinnen wollen anonym bleiben. Von ihrem Angebot wissen in der Region nur Frauenärzte und Beratungsstellen. Die Gynäkologinnen halten sich bewusst bedeckt - aus Angst vor Anfeindungen oder Protestaktionen von Abtreibungsgegnern.

Die Ärztinnen verabreichen den Frauen, die sich noch in den ersten neun Schwangerschaftswochen befinden müssen, eine Tablette, die zum Ende der Schwangerschaft führt. Zu Hause müssen sie dann noch eine Zweite nehmen. Ungefähr sechs Frauen pro Woche nehmen dieses Angebot wahr, berichtet die Gynäkologin. In jüngster Zeit waren es sogar mehr: etwa zehn pro Woche. Der Bedarf in der Region ist also da.

Trotzdem hätten sie bislang keine weiteren Kolleginnen oder Kollegen überzeugen können, in ihren Praxen ebenfalls Abbrüche vorzunehmen. Dabei haben sie ihnen sogar Hilfe bei der Antragsstellung angeboten - denn das ist gar nicht so einfach. „In Bayern ist es schwieriger als in anderen Bundesländern, die Zulassung dafür zu bekommen. Es ist viel Aufwand“, erzählt die Gynäkologin. „Aber wir wollten das unbedingt. Wir finden es wichtig für die Frauen!“ Die freie Entscheidung, eine Schwangerschaft abzubrechen, gehöre zur Selbstbestimmung und zur Gesundheitsversorgung dazu. Manchmal gebe es die persönliche Situation nicht her, ein Kind groß zu ziehen.

Ingolstädter Gynäkologin: Frauen, die abtreiben, sind oft schon über 40 Jahre alt

„Es ist sehr vermessen, zu behaupten, das könnte einem selbst nicht passieren“, fährt die Ärztin fort. Eine ungewollte Schwangerschaft passiere in der Regel nicht, weil es der Frau egal ist, sondern etwa, wenn der „Zyklus Sperenzchen macht“. „Diese Situation haben wir häufig“, betont die Gynäkologin. Entgegen der Vorurteile würden eben nicht vor allem junge Frauen abtreiben, die leichtsinnig waren. Viele von ihnen seien schon über 40.

Nach der Bundestagswahl wird das Thema Abtreibung womöglich wieder auf die politische Agenda rücken. CDU/CSU allerdings sind gegen eine Liberalisierung. Die Ingolstädter Gynäkologin hat dazu eine klare Meinung: „Ich glaube, dass es der Großteil der Gesellschaft befürworten würde. Dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland immer noch rechtswidrig sind und tabuisiert werden, ist ein Armutszeugnis.“