Am Ingolstädter Klinikum befindet sich eines der modernsten Herzkatheterlabore in Bayern. Was besonders daran ist.

Mit seinem neuen Herzkatheterlabor, einem der modernsten in Bayern, ermöglicht das Klinikum Ingolstadt seit diesem Jahr sichere Diagnosen bei Angina- Pectoris-Patienten, bei denen die sonst typischen Engstellen an den großen Herzkranzgefäßen fehlen.

Es gibt nicht wenige Patienten, bei denen bisher mit herkömmlichen Diagnosemitteln keine Ursache für das Druckgefühl in ihrer Brust, für die Beschwerden unter Belastung, gefunden werden konnte. Mit der neuen Technik sind die Kardiologen am Klinikum in der Lage, feinste Einengungen der Mikrozirkulation aufzuspüren und nachzuweisen. „Bei etwa einem Viertel der Patienten mit Angina- Pectoris-Beschwerden finden sich nicht die typischen Einengungen an den großen Herzkranzgefäßen. Diese Patienten haben dagegen oft Probleme in der Mikrozirkulation, für die vielen anderen Herzkatheterlaboren die diagnostischen Möglichkeiten fehlen“, erläutert Professor Karlheinz Seidl, Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin.

Klinikum Ingolstadt: Herzkatheterlabor gehört zu den modernsten Bayerns

Diese Patienten leiden oft an einer sogenannten koronaren mikrovaskulären Dysfunktion. Dabei handelt es sich um eine Fehlfunktion der kleinen und kleinsten Blutgefäße, die den Herzmuskel mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Bei dieser Erkrankung können sich die kleinen Adern nicht mehr ausreichend erweitern, um dem Herzmuskel unter Belastung ausreichend Sauerstoff zu liefern. Die Betroffenen geraten unter körperlicher Belastung in Atemnot oder verspüren Schmerzen im Herzbereich, die meist nach der Belastung wieder schnell abklingen. Eine sichere Diagnose ist mit modernster Technik wie im Klinikum Ingolstadt möglich. „Durch einen Nachweis dieser krankhaften Veränderungen gewinnen wir die Chance, die Therapie für die Patienten individuell anzupassen“, erklärt Seidl.

Herzkatheterlabor am Klinikum Ingolstadt kommt mit weniger Strahlenbelastung aus

Das neue Links-Herzkatheterlabor arbeitet zudem besonders patientenschonend, weil es mit einer deutlich verringerten Strahlenbelastung auskommt. Davon profitieren nicht nur die Untersuchten, sondern auch die Mitarbeiter. Integriert in die Anlage ist die invasive Bildgebung wie Ultraschall im Herzkranzgefäß. Damit lässt sich etwa kontrollieren, ob ein Stent (Drahtgeflecht) richtig positioniert und auch ausreichend aufgedehnt ist. Alle wichtigen Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen steuern, damit die Ärzte in einem sterilen Umfeld schnell und fundiert entscheiden können. Für das Gerät selbst und den Umbau haben die Träger des Klinikums, Stadt Ingolstadt und Bezirk Oberbayern, die Summe von rund 1,26 Millionen Euro investiert.

Das Klinikum betreibt in der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin zwei Herzkatheterlabore gleichzeitig. Damit ist bei Notfällen sichergestellt, dass immer eine Diagnose- und Eingriffsmöglichkeit rechtzeitig zur Verfügung steht.

Am kommenden Freitag, 15. Juli, informieren Professor Karlheinz Seidl und seine Oberärzte auf Info-Walking-Touren um den Baggersee in Ingolstadt über die Herzinfarkt-Prävention. Die Aktion startet um 16 Uhr am Fischerhaus.