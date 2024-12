Körperliche Auseinandersetzung in Gaststätte

In einer Gaststätte ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Donnerstagnacht gegen 3.50 Uhr wurde vor einer Gaststätte in der Ingolstädter Innenstadt ein 25-Jähriger von einem bislang Unbekannten körperlich angegangen. Der 25-Jährige wurde durch einen Tritt und Faustschläge leicht verletzt und infolgedessen in das Klinikum Ingolstadt eingeliefert.

Auseinandersetzung in Ingolstädter Gaststätte: 25-Jähriger verletzt

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)