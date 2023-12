Ingolstadt

vor 18 Min.

Komasaufen im Supermarkt: Mann leert Schnapsflasche "auf ex"

Ein Mann hat in einem Supermarkt in Ingolstadt eine Schnapsflasche fast in einem Zug geleert.

Artikel anhören Shape

Ein betrunkener 66-Jähriger öffnet in einem Supermarkt in Ingolstadt eine Flasche Schnaps und trinkt den Inhalt in einem Zug. Die Folgen sind wenig überraschend.

Zu einem ungewöhnlichen Fall von „Komasaufen“ sind Beamte der Ingolstädter Polizeiinspektion am Freitagnachmittag gerufen worden. Gegen 16.30 Uhr betrat ein zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich alkoholisierter 66-Jähriger einen Verbrauchermarkt in der Frühlingstraße. Dort nahm der Mann laut Polizei eine Flasche hochprozentigen Schnaps aus einem Regal, öffnete diese und trank umgehend „auf ex“ nahezu den kompletten Inhalt. Wenig verwunderlich war der Mann im Anschluss nicht mehr wirklich Herr seiner Sinne und irrte in dem Verbrauchermarkt umher, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Ingolstadt: Mann trinkt Schnapsflasche auf ex Nach dem Eintreffen der Polizeistreife entfaltete das Obstwasser schließlich vollends seine Wirkung und der Mann war kaum mehr ansprechbar, er musste letztendlich mit dem Rettungsdienst in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht werden. Neben einem vermutlich schmerzhaften Kater erwartet den Mann laut Polizei auch eine Anzeige wegen Diebstahls, da er die angetrunkene Schnapsflasche nicht bezahlen konnte. (AZ)

Themen folgen