Kongresszentrum und Hotel Maritim in Ingolstadt werden offiziell eröffnet

Das Hotel Maritim samt Kongresszentrum in Ingolstadt ist fertig. Rooftopterrasse, Restaurant und Tiefgarage sind nicht nur für Hotelgäste gedacht.

Es war ein langwieriges Projekt, das jetzt seinen Abschluss findet. Schon seit Oktober 2012 hätten ihn die Pläne zu einem Ingolstädter Hotel und Kongresszentrum beschäftigt, erzählt Norbert Forster, Vorstand der Ingolstädter Fördergesellschaft (IFG). Im Mai 2019 begannen auf dem ehemaligen Gießereigelände schließlich die Hochbauarbeiten. Nun, gute vier Jahre später, trägt das Areal östlich der Innenstadt den Namen "Quartier G – Alte Gießerei" und der Gebäudekomplex direkt neben dem Neuen Schloss ist bis auf ein paar Restarbeiten fertiggestellt, an den Betreiber, die Hotelgesellschaft Maritim, übergeben und in Betrieb genommen. Am Montag findet die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft statt.

"Zusammen mit dem digitalen Gründerzentrum Brigk, der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) und der Audi Akademie hat sich hier ein neuer und moderner Kultur- und Wissenschaftscampus entwickelt, der künftig noch durch das Museum für Konkrete Kunst und Design abgerundet werden wird", heißt es seitens der Stadt Ingolstadt. Forster ist sichtlich stolz auf das Ergebnis: "Es ist genau so geworden, wie wir es wollten." Der Gebäudekomplex aus Hotel und Kongresszentrum sei transparent, mit viel Licht und viel Glas, und wirke äußerst einladend. Menschen aus ganz Deutschland sollen nach Ingolstadt kommen, wenn nicht sogar aus der ganzen Welt, hofft Forster. Mit dem Saal "Ingolstadt", der über 1250 Personen fasst, elf Konferenzräumen sowie einer Rooftopterrasse soll das Kongresszentrum künftig die erste Adresse für Veranstaltungen aller Art in Ingolstadt sein. Das direkt angeschlossene Hotel bietet in 223 Zimmern und Suiten Platz für zahlreiche Übernachtungsgäste. Das kulinarische Angebot umfasst ein Restaurant, ein Bistro, ein Café und eine Bar. Dieses Angebot, ebenso die Dachterrasse und die Tiefgarage mit mehr als 500 Stellplätzen, ist schon jetzt für jeden zugänglich, nicht nur für Hotelgäste und Kongressbesucherinnen und -besucher. Somit können auch Einheimische den herrlichen Ausblick auf das Neue Schloss genießen, sagt der IFG-Vorstand.

Hotel Maritim und Kongresszentrum sollen Ingolstadt attraktiver machen

Forster ist sich sicher: Die Ansiedlung des von Maritim betriebenen Komplexes werde die gesamte Ingolstädter Hotellerie- und Gastronomiebranche positiv beeinflussen. Denn das Hotel könne bei großen Kongressen nicht alle Teilnehmenden beherbergen und vielleicht bringe ja der ein oder andere Geschäftsreisende seine Partnerin zum Shopping mit nach Ingolstadt, prognostiziert der IFG-Chef. Sowohl das Hotel als auch das Kongresszentrum seien bereits gut gebucht. Will die Stadt dort Veranstaltungen abhalten, zum Beispiel Konzerte des Georgischen Kammerorchesters (GKO), müsse sie zusehen, überhaupt noch einen Termin zu bekommen. Da nicht mehr die Stadt Ingolstadt, wie ursprünglich einmal angedacht, Betreiber des Kongresszentrums ist, sondern Maritim, muss sich die Stadt wie andere Bewerber um einen Zeitslot bemühen und dann Miete zahlen, erklärt Forster. Dafür trägt die Stadt weniger Risiko, falls Kongresszentrum und Hotel künftig schlecht ausgelastet sein sollten. Außerdem zahlt Maritim an die Stadt eine Pacht. Der Vertrag läuft laut IFG über 20 Jahre.

So sahen Hotel und Kongresszentrum in Ingolstadt zu Beginn der Hochbauarbeiten aus. Foto: IFG

Zur Verwirklichung des Gebäudekomplexes hatten sich Stadt-Tochter IFG und eine Tochter der VIB Vermögens AG aus Neuburg zu einer Bauherrengemeinschaft zusammengeschlossen. Die Stadt hat laut IFG ein Budget von 66,9 Millionen Euro dafür eingeplant, das möglicherweise nicht ganz ausgeschöpft werden muss. Die letzten Rechnungen seien aber noch nicht geschrieben, betont Forster. Wie viel Geld die VIB in das Projekt gesteckt hat, ist nicht bekannt. Dass die Stadt das investierte Geld durch die Pacht wieder hereinholt, sei nicht geplant und auch nie geplant gewesen, sagt der IFG-Vorstand. Ein Kongresszentrum sei immer ein Verlustgeschäft. Aber dafür habe Ingolstadt nun den blinden Fleck diesbezüglich auf der Landkarte zwischen München und Nürnberg getilgt.

Kongresszentrum Ingolstadt: Verzögerung der Fertigstellung ein Glücksfall

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf freut sich auf die Eröffnung: "Damit wird Ingolstadt Kongressstadt. Ich verspreche mir davon weitere Impulse für Wirtschaft und Wissenschaft für unsere Stadt. Aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung auch per Bahn ist unsere Stadt als Tagungs- und Veranstaltungsort im Herzen Bayerns auch überregional bestens geeignet. Die große Nachfrage nach Terminen freut mich sehr, zeigt sie doch, dass Ingolstadt als Kongressstandort schon jetzt wahrgenommen wird."

Dass das Projekt Norbert Forster so lange begleitet hat und nicht schon früher fertig wurde, sieht er als Glücksfall. Zwar hätten die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg sowie 13 Wasserschäden das Bauvorhaben getroffen und verzögert – außerdem wurde 2013 der zunächst beauftragte Baukonzern insolvent –, aber dadurch habe sich die Eröffnung auf nach der Pandemie verschoben. Ohne Zwischenfälle hätte das Projekt realistisch gesehen ungefähr drei Jahre früher abgeschlossen werden können, schätzt der IFG-Chef. Dann wäre die Eröffnung mitten in die Pandemie und somit in eine Zeit ohne Gäste gefallen.