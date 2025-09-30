Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ingolstadt: Konzertverein startet in die neue Saison

Ingolstadt

Konzertverein startet in die neue Saison

    • |
    • |
    • |

    Die Abonnement-Saison 25/26 des Konzertvereins bietet ein buntes Potpourri mit hochkarätigen Künstlern aus aller Welt, die in den unterschiedlichsten Formationen auftreten und ebenso abwechslungsreiche wie vielseitige Programme mitbringen. Den Anfang macht am Donnerstag, 2. Oktober, das für seine ebenso unkonventionelle wie beziehungsreiche Programmgestaltung, atemberaubende Interpretation und wundervolle Klanglichkeit gefeierte Delian Quartett. An diesem Abend umrahmen Streichquartette von Shostakovich und Mendelsohn Bearbeitungen des englischen Renaissancekomponisten William Byrd, die der italienische Komponist Stefano Pierini für das Delian Quartett bearbeitet hat. Karten sind beim Konzertverein Ingolstadt unter 0151/51600800, per Mail unter karten@konzertverein-ingolstadt.de sowie über Ticket Regional erhältlich. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden