Konzertverein startet in die neue Saison

Die Abonnement-Saison 25/26 des Konzertvereins bietet ein buntes Potpourri mit hochkarätigen Künstlern aus aller Welt, die in den unterschiedlichsten Formationen auftreten und ebenso abwechslungsreiche wie vielseitige Programme mitbringen. Den Anfang macht am Donnerstag, 2. Oktober, das für seine ebenso unkonventionelle wie beziehungsreiche Programmgestaltung, atemberaubende Interpretation und wundervolle Klanglichkeit gefeierte Delian Quartett. An diesem Abend umrahmen Streichquartette von Shostakovich und Mendelsohn Bearbeitungen des englischen Renaissancekomponisten William Byrd, die der italienische Komponist Stefano Pierini für das Delian Quartett bearbeitet hat. Karten sind beim Konzertverein Ingolstadt unter 0151/51600800, per Mail unter karten@konzertverein-ingolstadt.de sowie über Ticket Regional erhältlich. (AZ)

