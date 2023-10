Kradfahrerin stürzt, der Unfallverursacher flüchtet

Um nicht mit einem Auto zusammenzustoßen, musste eine 17-Jährige aus Rennertshofen in Ingolstadt stark abbremsen und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter.

Am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr war eine 17-Jährige aus Rennertshofen mit ihrem Leichtkraftrad in Ingolstadt auf der Eriagstraße in Richtung Manchinger Straße unterwegs. Währenddessen wechselte ein Autofahrer vor ihr abrupt von der linken auf die rechte Spur der Straße.

Die 17-Jährige aus Rennertshofen stürzte bei einem Unfall in Ingolstadt

Um einen Unfall zu vermeiden, bremste die 17-Jährige stark ab, stürzte jedoch. Sie verletzte sich laut Polizei mittelschwer und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug ist minimal. Der Unfallverursacher fuhr trotz des Sturzes weiter. Laut Zeugen dürfte es sich um den Fahrer eines schwarzen BMW-Kombi handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)