Krieg in der Ukraine: Bei Audi fallen weitere Schichten aus

Im Audi-Werk in Ingolstadt fehlen Halbleiter und Kabelbäume. Jetzt müssen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder in Kurzarbeit.

Der Krieg in der Ukraine hat auch weiterhin Folgen für die Audi-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen in Ingolstadt. So werden die Schichten auf den Linien 1 und 2, auf denen der A4 und der A5 produziert werden, noch länger entfallen als bislang geplant.

Die Bänder bei Audi stehen zunächst bis 25. März still

Wie das Unternehmen den Beschäftigten mitgeteilt hat, wird zunächst bis zum 25. März die Produktion stillstehen. Auf der Linie 3 hingegen werden der A3 und der Q2 weiterhin regulär montiert.

In der Ukraine wurden Kabelbäume produziert

Der Krieg in der Ukraine hat vor allen Dingen Einfluss auf einen Mangel an Kabelbäumen, die in dem Land hergestellt werden. Bereits am 3. März war die Produktion bei Audi erstmals betroffen. Doch es sind nicht nur die Kabelbäume, die fehlen. Es ist auch die Chip-Krise, die dem Autobauer noch immer zu schaffen macht. Beides führt dazu, dass die Mitarbeitenden an den betroffenen Linien nun in Kurzarbeit geschickt werden.

