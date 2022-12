Ingolstadt

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Schulneubau in Ingolstadt

In Ingolstadt ist am Dienstagabend in einem noch nicht bezogenen Neubau einer Grundschule ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückt an.

Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es am Dienstagabend in Ingolstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der noch nicht bezogene Neubau einer Grundschule in der Lessingstraße in Brand. Rund 50 örtliche Feuerwehreinsatzkräfte rückten gegen 19 Uhr aus, um das Feuer zu löschen. Bei ihrem Eintreffen war im Gebäudeinneren Feuerschein erkennbar. Mit einer Motorsäge verschaffte man sich schnell einen Zugang ins Innere. Mehrere Atemschutztrupps konnten mit einem massiven Löschangriff den Brand schnell eindämmen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Einsatzleiter vor Ort. Kräfte der Johanniter Unfallhilfe übernahmen die Verpflegung. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Kriminalpolizei ermittelt nach Brand an Schule in Ingolstadt Nach Angaben der Polizei wurden aus einer angrenzenden Turnhalle 15 Schülerinnen und Schüler, die gerade am Karateunterricht teilnahmen, vorsorglich evakuiert. Bewohner anderer Gebäude in der Nähe mussten nicht in Sicherheit gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Ausmaß des entstandenen Brandschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Brandort ist derzeit sichergestellt. (AZ)

