Kriminalstatistik 2024: Kinder als Täter und Anlagebetrug

Die Menschen in der Region dürfen sich weiter sicher fühlen. So lautete die zentrale Botschaft bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2024 des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dessen Zuständigkeitsbereich unter anderem auch Ingolstadt und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehören. Dennoch gibt es einige Entwicklungen, die der Polizei Sorgen bereiten, wie Polizeipräsident Günther Gietl gemeinsam mit dem Leiter des Sachgebiets für Kriminalitätsbekämpfung Bernd Dominik und dem Leiter der Polizeiinspektion Ingolstadt Tobias Uschold am Montag berichtet: die Anzahl tatverdächtiger Kinder nimmt langfristig zu und die Schadenssumme durch Betrug im Internet steigt massiv. Die Straftaten im öffentlichen Raum hingehen gehen - entgegen dem subjektivem Empfinden der Bevölkerung - im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 61.488 Straftaten erfasst, 2023 waren es 63.027 - ein eichter Rückgang um 2,4 Prozent. Aufgeklärt werden konnten 42.233 Straftaten, was eine Aufklärungsquote von 68,7 Prozent ergibt. Damit liegt sie einen Prozentpunkt unter der des Vorjahres. Dabei wurden 34.193 Tatverdächtige ermittelt. Ohne Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz waren es 28.160 Tatverdächtige bei 35.835 Straftaten. Rund 75 Prozent waren Männer, circa 25 Prozent Frauen. 12.035 waren Nichtdeutsche, was einem Anteil von 42,7 Prozent entspricht - ein neuer Höchststand. Dabei ist die Kriminalität durch Zuwandernde wie zum Beispiel Asylbewerber rückläufig, die durch „sonstige Nichtdeutsche“, wie es in der Kriminalstatistik heißt, dagegen steigt.

Die meisten Straftaten in Ingolstadt und der Region sind Diebstähle

Fast ein Viertel der Straftaten waren Diebstähle (14.677). Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung und Bedrohung wurden 11.291 begangen - ein leichtes Plus von zwei Prozent im Vergleich zu 2023. Straftaten gegen das Leben - Mord, Totschlag, aber auch Schwangerschaftsabbrüche - zählte man 2024 45, vier weniger als im Jahr zuvor. Die Rausgiftkriminalität ging um 47,2 Prozent zurück - dieser Rückgang sei auf die Einführung des neues Cannabis-Gesetzes zurückzuführen, wie Gietl erklärt. Verstöße mit Kokain, Heroin, Metamphetamin und psychogenen Substanzen nahmen zu. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stiegen um 4,1 Prozent an auf 1956. Bei 1141 Fällen handelt es sich um das Verbreiten von pornografischen Inhalten (+ 11,2 Prozent). Während die Fälle sexueller Belästigung weniger wurden (- 13,1 Prozent), ist die Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen im besonders schweren Fall auf 156 gestiegen (+ 12,2 Prozent).

Die Kriminalität im öffentlichen Raum nahm im Vergleich zum Vorjahr geringfügig ab, wie Gietl sagt. Verglichen zu vor zehn Jahren hat sie allerdings um 12,8 Prozent zugenommen. Ihr Anteil an der Gesamtkriminalität liegt damit bei 65,4 Prozent. Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg nur leicht an, die der Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume jedoch merklich von 416 auf 518. Dies führt Bernd Dominik vor allem auf drei Gründe zurück: auf die Sorglosigkeit der Geschäftsinhaber und ihrer Mitarbeitenden, auf die Lage der Objekte und ihre selten einbruchssicheren Fenster und auf die Tatsache, dass in Geschäftsräumen immer noch häufig größere Bargeldbeträge zu finden sind sowie elektronische Wertgegenstände. Die Polizei will hier künftig verstärkt Präventionsarbeit leisten. Vermögens- und Fälschungsdelikte sind 2024 um 1,3 Prozent weniger geworden - dennoch entstand dabei ein Sachschaden von 57 Millionen Euro, hinzu kommt ein Schaden von 42,4 Millionen Euro durch Betrug aus dem Ausland. Betrug im Internet und am Telefon richtete im vergangenen Jahr einen Schaden von 26,9 Millionen Euro an, 2023 waren es 16,4 Millionen Euro - die Schadenssumme stieg folglich um 64 Prozent. Anlagebetrug, sogenanntes Cybertrading, nahm dabei um 77 Prozent zu.

Kein Problem mit Messerangriffen in Ingolstadt und Umgebung

Als eines der besonders herausragenden Ereignisse des Jahres 2024 führt Gietl das Hochwasser in Schrobenhausen Ende Mai/Anfang Juni an: Die Innenstadt wurde überflutet und eine 43-Jährige kam ums Leben. Die Lage konnte nur mit zusätzlichen Einsatzkräften bewältigt werden. Die Zahl der Messerangriffe - ein Themenbereich, der vergangenes Jahr bundesweit Besorgnis erregte -, also das Einsetzen eines Messers im öffentlichen Raum, sei 2024 überraschend gering gewesen, berichtet Dominik. Nur bei drei Prozent der 1116 gefährlichen Körperverletzungen sei ein Messer benutzt worden, das heißt, in 34 Fällen. Im Stadtgebiet Ingolstadt waren es lediglich fünf Vorkommnisse, wie Uschold angibt. „Wir haben hier kein grundsätzliches Problem“, betont er.

Direkt in Ingolstadt wurden 2024 insgesamt 9792 Straftaten registriert, so Uschold. Das bedeutet einen Rückgang um 1394 Fälle gegenüber 2023. Bereinigt um die ausländerrechtlichen Delikte ergibt sich ein Rückgang um 7,5 Prozent von 9903 auf 9159 Straftaten. Die sogenannte Häufigkeitszahl ging von 7022 auf 6436 Straftaten je 100.000 Einwohner zurück. Ingolstadt weist damit geringere Zahlen auf als zum Beispiel Regensburg oder Würzburg, sagt Uschold. Mit einer Aufklärungsquote von 66,1 Prozent werden rund zwei von drei Straftaten in Ingolstadt polizeilich geklärt. Die Häufigkeitszahl in Neuburg-Schrobenhausen liegt bei 3206 je 100.000 Einwohner.

Diebstahl bleibt wie bisher mit 3090 Fällen das häufigste Delikt in Ingolstadt mit hohen Anteilen von 879 (- 6,5 Prozent) Taten beim Ladendiebstahl und 795 (-1,5 Prozent) Taten beim Fahrraddiebstahl. Es wurden 26 versuchte und vollendete Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr registriert. Der Wert nahm im Vergleich zum Vorjahr um 32 Fälle ab und befindet sich damit noch unter dem Niveau der Corona-Pandemie. Die Einbrüche in Dienst-, Büro- und Geschäftsräume nahmen auch in Ingolstadt zu, um zehn Fälle auf 58 Taten. Die Anzahl der Rohheitsdelikte ging um 1,9 Prozent auf 1921 Fälle zurück. Dabei setzt sich langfristig betrachtet der rückläufige Trend bei der einfachen Körperverletzung (936) fort. Im öffentlichen Raum stieg insbesondere die Deliktsgruppe der gefährlichen und schweren Körperverletzung: um 17 Fälle auf 118. Beim Raub ist ein Anstieg auf 68 Taten festzustellen; gleichzeitig stieg in diesem Deliktsfeld die Aufklärungsquote auf 80,9 Prozent - was den höchsten Wert der letzten zehn Jahren darstellt. Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurden 248 Fälle registriert, 27 mehr als im Vorjahr. Ein Großteil dieser Straftaten ist nach wie vor auf die Verbreitung pornographischer Schriften zurückzuführen. Bei den Sachbeschädigungsdelikten konnte ein Rückgang um 55 auf 822 Delikte verzeichnet werden. Die 113 registrierten Delikte bei Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen bedeuten einen Rückgang um 33 Delikte im Vergleich zum Vorjahr.

Eine Entwicklung, die bereits 2023 deutlich wurde, hat sich verfestigt: Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurden 2024 1263 Straftaten durch Kinder verübt, 2023 waren es 1235. Zum Vergleich: 2015 waren es noch lediglich 630. Dabei handelte es sich vor allem um Diebstähle (2024: 353; 2023: 493), aber auch um Körperverletzungen (2024: 338; 2023: 316) und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften (2024: 150; 2023: 108). Als Problem sieht Gietl hier die Sorglosigkeit der Eltern, die oft gar nicht wissen, was ihre Kinder auf dem Smartphone haben und das fehlende Unrechtsbewusstsein der Kinder, das geschärft werden müsse. Die Polizei müsse sich in diesem Zusammenhang fragen, inwieweit die bisherigen Präventionsprogramme hier greifen, gibt Gietl zu. Er glaubt, dass das Verbreiten pornografischer Inhalte - bei Schülern jeder Altersstufe und jeder Schulart - auch in den kommenden Jahren eine Herausforderung bleiben wird.