Kripo Ingolstadt ermittelt zwei junge Frauen als Apotheken-Einbrecher

Nach einem Einbruch in eine Apotheke in der vergangenen Woche konnte die Kriminalpolizei Ingolstadt zwei Tatverdächtige ermitteln: Es handelt sich um Ingolstädterinnen im Alter von 18 und 19 Jahren.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die jungen Frauen am vergangenen Montag zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr, die Eingangstüre einer Apotheke an der Gaimersheimer Straße gewaltsam geöffnet. Eine 18-jährige Frau war sodann in die Geschäftsräume eingedrungen und hatte mehrere Medikamente im Wert von rund Hundert Euro entwendet. Ihre 19-jährige Begleiterin wartete in dieser Zeit vor dem Gebäude. Der Sachschaden an der Tür beträgt etwa 1000 Euro.

Beweise für den Einbruch in Ingolstädter Apotheke findet die Polizei in der Wohnung der Verdächtigen

Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt gerieten die beiden Frauen in deren Fokus. Im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen konnten am vergangenen Wochenende zudem Beweismittel aufgefunden werden, die den Tatverdacht gegen die beiden mutmaßlichen Einbrecherinnen erhärteten, so die Kripo Ingolstadt. (AZ)