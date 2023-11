Ingolstadt

18:03 Uhr

Kritik an der Wahl: Warum hatte der THI-Präsident keinen Gegenkandidaten?

Plus Walter Schober bleibt Präsident der THI. Doch seine Wiederwahl wird von Misstönen begleitet. Studierende kritisieren nicht nur das Wahlprozedere.

Von Luzia Grasser

Ende 2011 waren gerade einmal gut 3600 Studierende an der – so hieß sie damals noch – Fachhochschule Ingolstadt eingeschrieben. Es gab 25 Studiengänge und das Forschungsvolumen lag bei gut dreieinhalb Millionen Euro. Elf Jahre später gibt es mehr als 7.500 Studierende, die Zahl der Studiengänge hat sich mehr als verdreifacht und die Summe der Forschungsgelder fast verzehnfacht. Auch räumlich ist die Hochschule gewachsen, inzwischen gibt es mit dem Campus Neuburg eine Außenstelle.

Walter Schober ist seit zwölf Jahren Präsident der THI

Wenn Walter Schober über die vergangenen zwölf Jahre spricht, dann spricht er von einer Erfolgsgeschichte. Seiner Erfolgsgeschichte. Denn Ende 2011 war der damals 50-Jährige erstmals zum Präsidenten der Hochschule, die heute THI (Technische Hochschule Ingolstadt) heißt, gewählt worden. Jetzt wurde wieder ein Präsident an der THI gewählt. Es wurde erneut Schober, er geht nun in seine vierte und letzte Amtszeit. In vier Jahren, 2028, ist Schober 66 Jahre alt, dann will er aufhören. Bis dahin soll die THI noch weiter wachsen. 18 von 20 Mitgliedern des Hochschulrats unterstützen diesen Kurs und haben ihm am Donnerstagabend seine Stimme gegeben. Das Gremium wählt den Präsidenten und besteht aus je zehn internen und externen Mitgliedern.

