KU gehört zu beliebtesten Universitäten in Deutschland

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt wurde erneut unter die zehn beliebtesten Unis in Deutschland gewählt. Im März findet eine Schnupperwoche statt.

Zum mittlerweile fünften Mal in Folge gehört die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) zu den zehn beliebtesten Universitäten in Deutschland. Das Portal Studycheck.de hat auf Grundlage von Bewertungen, die Studierende und Alumni online abgegeben haben, ein neues Ranking veröffentlicht. Nachdem die KU darin zweimal zur beliebtesten Universität in Deutschland gekürt wurde, belegt sie in diesem Jahr bundesweit den zweiten Platz. Das Portal Studycheck.de gehört zu den reichweitenstärksten Plattformen in Deutschland und hat nach eigenen Angaben in das Ranking fast 80.000 Bewertungen für 512 Hochschulen und Universität einfließen lassen, die im vergangenen Jahr abgegeben wurden. Derzeit finden sich im Portal mehr als 870 Bewertungen für die KU. 98 Prozent der Teilnehmenden würden die KU für ein Studium weiterempfehlen, heißt es in einer Pressemitteilung der KU.

Außerdem können die Studierenden über Studycheck.de maximal fünf Sterne in verschiedenen Kategorien vergeben und über ihr Studium berichten. Die Studieninhalte und die Dozierenden der KU erhalten dabei im Durchschnitt 4,4 Sterne. Ähnlich urteilen die Teilnehmenden auch im Hinblick auf Lehrveranstaltungen und die Möglichkeiten zum digitalen Studium. Deshalb rangiert die KU in einer separaten Auswertung zur "Digital Readiness" von Universitäten auch bundesweit auf Platz 3. Gelobt werden außerdem die Bibliothek, die generelle Ausstattung sowie die generelle Organisation des Studiums.

Studierendenvertretung der KU freut sich über Auszeichnung

Die Studierendenvertretung ist erfreut über die Auszeichnung und findet, sie sollte "als Ansporn dienen, uns nicht auf diesen Lorbeeren auszuruhen und in allen Statusgruppen dafür Sorge zu tragen, dass die KU ihrer Beliebtheit bei ihren Studierenden weiterhin Rechnung trägt. Wir sind zuversichtlich, dass ein glaubwürdiger Einsatz für Studierbarkeit, Nachhaltigkeit und nicht zuletzt Lebensqualität auf und neben dem Campus auch zukünftig mit entsprechenden Ergebnissen honoriert werden wird. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Katholische Universität alles dafür tut, diesem Vertrauen in Eichstätt und in Ingolstadt weiterhin gerecht zu werden", sagt Marian Langer, Vorsitzender des Studentischen Konvents.

KU-Präsidentin Professorin Gabriele Gien betont: "Dass wir wiederholt beim bundesweiten Ranking des Onlineportals Studycheck einen Spitzenplatz einnehmen (...), das freut mich sehr." Die Auszeichnung sei eine erneute Bestätigung für die Qualität des Studienangebots an der KU und die guten Rahmenbedingungen in Eichstätt und Ingolstadt. Professor Klaus Meier, Vizepräsident für Studium und Lehre, ergänzt, dass die KU aber auch "die wenigen kritischen Rückmeldungen ernst nimmt und das Gespräch mit Studierenden und Lehrenden sucht."

Im März findet eine Schnupperwoche an der KU Eichstätt-Ingolstadt statt

Das erneut positive Abschneiden der KU im Studycheck-Ranking reiht sich ein in die Ergebnisse zahlreicher anderer Erhebungen – wie etwa dem CHE-Ranking. Erst im vergangenen November belegte darin der Masterstudiengang Psychologie eine bundesweite Spitzenplatzierung. Wer sich über KU informieren möchte, kann die Universität nicht nur beim Tag der Offenen Tür am 6. Mai persönlich kennenlernen, sondern auch die digitale Schnupperwoche vom 6. bis 10. März nutzen. (AZ)