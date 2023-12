Ingolstadt

Fast 300.000 Euro Schaden: Kupferdiebe müssen für Jahre ins Gefängnis

Plus Kurz nach einem Einbruch in eine Ingolstädter Firma ist ein mutmaßlicher Kupferdieb gestorben. Jetzt stand sein Bruder mit drei weiteren Männern vor Gericht.

Es war nicht das erste Mal, dass eine Bande rumänischer Männer in eine Firma einbrechen wollte, um dort Kupferkabel zu stehlen und das Metall dann in Holland gewinnbringend zu verhökern. Doch dieses Mal endete der Einbruch für einen Beteiligten tödlich. Als die Polizei kurz nach der Tat zwei flüchtige Verdächtige - zwei Brüder - in der Niemeser Straße in Ingolstadt festnahm, ging es einem der Männer ziemlich schlecht. Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus und starb dort. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass der Mann auf der Flucht wohl einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die vier Männer aus Rumänien haben tonnenweise Kupfer gestohlen

Gut ein Jahr später musste sich nun der Bruder des 35-Jährigen vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Dem 38-Jährigen wurde - wie noch drei weiteren Mitangeklagten - Bandendiebstahl vorgeworfen. Die vier Männer waren in wechselnder Besetzung im vergangenen Jahr bundesweit in verschiedene Firmen eingebrochen und hatten dort tonnenweise Kupferkabel gestohlen oder es zumindest versucht. Der Schaden war immens. Rund drei Wochen nach dem tragischen Ende des Einbruchs in Ingolstadt waren auch die drei anderen, darunter ein Vater-Sohn-Gespann, nach einer Verfolgungsjagd in Delmenhorst geschnappt worden. Bei der Tat in Niedersachsen stand die Bande bereits unter Beobachtung der Polizei.

