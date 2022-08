Ingolstadt

Kurs: Wie verarbeiten Kinder ein Kriegstrauma?

Plus Eine Psychologin aus der Ukraine gibt in Ingolstadt Kurse, in denen geflüchtete Kinder und junge Erwachsene lernen, mit dem Krieg und der Flucht umzugehen.

Von Dorothee Pfaffel

Zerstörte Häuser, peitschende Schüsse, getötete oder vermisste Angehörige – Kriegserlebnisse wie diese prägen. Für Kinder und Jugendliche seien sie noch schwerer zu verarbeiten als für Erwachsene, sagt Tetiana Golovka, Psychologin aus der Ukraine. Der Johanniter Regionalverband Oberbayern startet deshalb gemeinsam mit der 43-Jährigen in Ingolstadt ein Projekt zur Traumabewältigung, genannt „Farba – Wir bringen Farbe zurück“. In kleinen Gruppen sollen die geflüchteten jungen Menschen lernen, den Krieg und die Flucht zu verarbeiten und ein normales, altersgerechtes Leben führen zu können.

