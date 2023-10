Kurz nicht aufgepasst: Beim Einchecken wird ein Koffer gestohlen

Als ein Mann aus London beim Einchecken in einem Ingolstädter Hotel kurz nicht aufgepasst hat, ist sein Koffer verschwunden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Dieb.

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wollte ein 47-Jähriger aus London in einem Hotel an der Goethestraße einchecken. Als er an der Rezeption mit den Formalitäten beschäftigt war, wurden ihm sein Reisekoffer, den er nur wenige Meter entfernt abgestellt hatte, in einem unbeobachteten Moment gestohlen. Das teilt die Polizei Ingolstadt mit.

Außer Kleidungsstücken befand sich im Koffer auch ein Laptop. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)