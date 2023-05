Ladendieb hat es in Ingolstadt auf Zahnbürsten abgesehen

Zahlreiche Zahnbürsten hat ein Ladendieb in Ingolstadt gestohlen. In der Wohnung des Mannes wurde weiteres Diebesgut entdeckt.

Am Dienstagnachmittag haben Mitarbeiter eines Supermarkts an der Ingolstädter Despagstraße einen Mann dabei beobachtet, wie er mehrere Zahnbürstenaufsätze in seinen Hosenbund steckte und damit das Geschäft verließ. Als ein Mitarbeiter dem Dieb folgte, flüchtete dieser laut Polizei in Richtung Goethestraße.

Der Ladendieb soll mehrere Kosmetikartikel gestohlen haben

Eine Streife der Polizei entdeckte ihn schließlich in der Hebbelstraße. Der 28-Jährige, der im Kreis Kelheim wohnt, hatte Zahnbürstenaufsätze im Wert von rund 160 Euro eingesteckt. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere - vermutlich gestohlene - Kosmetikartikel gefunden. (AZ)