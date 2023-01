Ladendiebe stehlen im Westpark Parfüms im Wert von 1783 Euro

Im Westpark in Ingolstadt haben zwei Ladendiebe zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat.

Die Ingolstädter Polizei hat zwei Ladendiebe im Westpark festgenommen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Am Dienstag, 24. Januar, ereignete sich in Ingolstadt ein schwerer Bandendiebstahl. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Gegen 16 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass Personen in einem Drogeriemarkt des Ingolstädter Einkaufszentrums Westpark einen Ladendiebstahl begangen hätten. Zwei männliche Tatverdächtige konnten noch vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion festgenommen werden. Die 29- und 39-jährigen Männer hatten Parfüms im Gesamtwert von 1783 Euro gestohlen.

Zeugen gesucht: Ladendiebe im Westpark Ingolstadt erwischt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden die rumänischen Tatverdächtigen am Amtsgericht Ingolstadt dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin sie in Justizvollzugsanstalten überführt wurden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet in diesem Zusammenhang Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen weiteren Tatbeteiligten geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Für die Ermittlungen bedeutend, könnte zudem ein zur Tatzeit auf dem Westpark-Parkplatz abgestelltes Fahrzeug mit einem Hofer Kennzeichen (HO-???) sein. Auch hier werden Zeugen aufgerufen, sich zu melden. (AZ)