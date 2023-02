Ladendiebinnen werden in Ingolstadthandgreiflich

Drei Frauen wollen in einem Supermarkt in Ingolstadt alkoholische Getränke klauen. Sie verstecken sie in einem Kinderwagen. Als die Frauen auffliegen, wehren sie sich.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr versteckten drei Frauen im Alter von 19, 22 und 44 Jahren in einem Supermarkt in der Harderstraße verschiedene alkoholische Getränke in einem mitgeführten Kinderwagen und bezahlten diese an der Kasse nicht. Als die Frauen hierauf angesprochen wurden, gingen diese das Verkaufspersonal sowohl verbal als auch körperlich an und flüchteten anschließend aus dem Geschäft. So berichtet es die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Ladendiebinnen schließlich in der Proviantstraße gestellt werden. Gegen alle drei Frauen wird strafrechtlich wegen Körperverletzung, Ladendiebstahl, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (AZ)