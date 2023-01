Ingolstadt

Lage der Metall- und Elektroindustrie: Es läuft nicht schlecht, aber ...

Die Lage der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ist zwiegespalten. Während sich einige Betriebe in existenzieller Not befinden, freuen sich andere über enorme Zuwachsraten.

Plus Die bayerische Metall- und Elektroindustrie blickt in eine unsichere Zukunft. Vor allem der Materialmangel macht den Betrieben zu schaffen. Aber es gibt noch andere Probleme.

Die Zahlen sind gar nicht so schlecht – eigentlich. Denn bei der Bilanz, die die Vertreter der bayerischen Metall- und Elektroindustrie am Dienstag zogen, schwebt über allem, wie ein Damoklesschwert, eine in vielen Aspekten unsichere Zukunft. Die Sorge vieler Betriebe ist in der Branche zu spüren.

