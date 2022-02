Ingolstadt

Landgericht Ingolstadt: Betrug bei Corona-Hilfen

Plus Zwei Männer mussten sich vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten, weil sie unrechtmäßig Corona-Hilfen beantragt hatten. Warum sich die Berufungsverhandlung gelohnt hat.

Von Dorothee Pfaffel

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind schon viele Millionen Euro an Corona-Hilfen in die Region geflossen. Doch nicht immer ist die Inanspruchnahme der staatlichen Unterstützung gerechtfertigt. Vor einem knappen Jahr wurde ein Ingolstädter Imbissbudenbetreiber zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er die 9000 Euro Corona-Geld nicht – wie vom Gesetz vorgeschrieben – in den laufenden Betrieb, sondern in den Kauf eines Autos und die Tilgung seiner privaten Schulden investiert hatte. Und auch am Montag standen nun wieder zwei Unternehmer vor Gericht, diesmal aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die beiden Angeklagten – Vater und Sohn – waren eigentlich im Juni 2021 vor dem Ingolstädter Amtsgericht schon wegen mehrfachen Subventionsbetrugs schuldig gesprochen worden. Sie wollten das Urteil aber nicht akzeptieren und gingen nun am Landgericht in Berufung. Ein Schritt, der sich für die Angeklagten gelohnt hat.

