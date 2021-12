Landgericht Ingolstadt: Schleuser müssen ins Gefängnis

Plus Drei Männer haben osteuropäische Lastwagen-Fahrer nach Deutschland eingeschleust und illegal arbeiten lassen. Der Hauptangeklagte wurde zu einer Haftstrafe verurteilt.

Vor Kurzem fand mit dem Urteil vor dem Landgericht Ingolstadt ein Strafverfahren gegen eine Bande von Schleusern, die Lastwagen-Fahrer aus osteuropäischen Staaten im innerdeutschen Güterverkehr beschäftigt haben, seinen Abschluss. Das teilt das Hauptzollamt Augsburg mit.