Ingolstadt

vor 33 Min.

Landmarks-Projekt: In Ingolstadt ist neue Street-Art entstanden

Plus International bekannte Künstler haben drei Wände in Ingolstadt neu gestaltet. Das Projekt "Landmarks" vom Stadtjugendring wächst - und die Stadt erhält neue Sehenswürdigkeiten.

Von Tabea Huser

Denkt man an Street-Art, dann denkt man an Banksy. Seine Schablonengraffiti sind die bekanntesten Werke, die man an Gebäuden finden kann. Street-Art ist heute jedoch viel mehr als Graffiti und Banksy. In Ingolstadt sind in den vergangenen Wochen drei neue Murals (Wandmalereien) im Rahmen des "Landmarks"-Projekt entstanden. Die Künstler und Künstlerinnen Julia Benz, Taxis und Bosoletti haben drei Wände an Häusern der Wohnungsgesellschaft GWG umgestaltet. Das Projekt "Landmarks" läuft seit vergangenem Jahr.

Die Idee zum Projekt ist aus dem Graffiti-Festival „La Grande Schmierage“ entstanden, das alle zwei bis drei Jahre vom Stadtjugendring (SJR) in Ingolstadt veranstaltet wird. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Festival zu einer dezentralen „Tour de Schmierage“ umorganisiert werden. Dafür wurden mehrere Wandflächen benötigt. Als sich nach einem öffentlichen Aufruf unter anderem die Wohnungsgesellschaft GWG meldete, hatte der SJR plötzlich einen Partner gefunden, dem zahlreiche Gebäude und damit auch Fassaden in der Stadt gehören – ungeahnte Möglichkeiten taten sich auf. Mit den drei neuen Wandmalereien gibt es nun sieben Murals in Ingolstadt. Daniel Lange, der Künstlerische Leiter des Projekts, wünscht sich, dass jedes Jahr zwei bis drei weitere Wände dazukommen.

