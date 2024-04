Ingolstadt

Lange Haftstrafe nach Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Piuspark

Plus Am Landgericht Ingolstadt wurde ein Mann wegen schwerer Vergewaltigung zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt. Warum der Richter auf Sicherungsverwahrung verzichtet hat.

Von Andreas Müller

Für zwölfeinhalb Jahre muss ein 25-Jähriger wegen besonders schwerer Vergewaltigung im Piuspark und versuchter besonders schwerer Vergewaltigung am Stausee ins Gefängnis, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Auch wenn eine hohe Strafe verhängt wurde – auf Sicherungsverwahrung hat das Ingolstädter Landgericht am Freitag verzichtet.

Im Juni vergangenen Jahres spricht der Angeklagte eine damals 15-Jährige und ihre Freundin in einem Lokal im Westpark an. Er gibt sich als Security-Mitarbeiter aus und fordert die Mädchen auf zu gehen. Als er sie verfolgt und im Piuspark mit einem Messer bedroht, laufen beide in unterschiedliche Richtungen weg. Er packt die 15-Jährige an den Haaren, zerrt sie ins Gebüsch und vergewaltigt sie. Vier Tage später wird er am Stausee auf zwei 16- und 18-jährige Schülerinnen aufmerksam. "Ihr zieht Euch jetzt aus!", habe es sie mit einem Messer in der Hand aufgefordert, erinnerten sie sich. Und weiter: "Wenn ihr schreit, tue ich euch was." Als ein Radfahrer vorbei kommt, gelingt beiden die Flucht.

