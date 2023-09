Lars Klingbeil in Ingolstadt: Vom VW-Land ins Audi-Land

Im Wahlkampf hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil Ingolstadt besucht. Dabei ging es - natürlich - um den Wandel in der Autoindustrie.

Als Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen, Sitz von VW, kennt der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil die Probleme, die auch eine Stadt wie Ingolstadt hat: die Transformation der Automobilindustrie. Bei seinem Besuch machte sich Klingbeil erst bei Audi ein Bild. Nach Gesprächen mit Belegschaft, Werksleitung und Betriebsrätinnen und Betriebsräten ging es zum Sommerabend der SPD auf der Terrasse des Stadttheaters, wo er den gut 220 Gästen seine Eindrücke schilderte.

Oberbürgermeister Christian Scharpf skizzierte eingangs die Herausforderungen: Rund 400 kleine und mittlere Unternehmen zählen in der Stadt und der Region zur Automobilbranche, das ist ein Großteil der hiesigen Arbeits- und Ausbildungsplätze, zusammen machen sie mehr als 70 Prozent der regionalen Bruttowertschöpfung aus.

Es geht um zukunftssichere Arbeitsplätze in der Region Ingolstadt

Vordergründig gehe es um neue Antriebe, KI oder autonomes Fahren, letztlich aber um Innovationen „Made in Germany”, um gute, zukunftssichere Arbeitsplätze in Deutschland und eben auch in Ingolstadt und der Region.

Der Oberbürgermeister erinnerte Klingbeil, die Zuhörerinnen und Zuhörer an die Stärken der SPD: Sie setze sich für nachhaltiges Arbeiten und Leben und für eine solide Wirtschaftskraft ein und nehme die Menschen bei notwendigen Veränderungen mit.

Gedanken, die Klingbeil gerne aufgriff. Ähnlich wie Scharpf sprach er von turbulenten Zeiten, gar einer „historischen Phase“, ohne dabei in Wahlkampfpathos zu verfallen: Wie sortiert sich die Weltordnung neu? Der Krieg in der Ukraine, Klimaneutralität, Migrationspolitik und der Rechtsextremismus, er erläuterte die seiner Meinung nach aktuell fünf wichtigsten Themen - und sprach sich, anknüpfend an den Oberbürgermeister, klar für die Stärkung des Industriestandortes Deutschland. „Die Transformation der Wirtschaft, speziell in der Automobilbranche, muss gelingen.“, so Klingbeil. „Die SPD wird nicht zulassen, dass Industriearbeitsplätze aus Deutschland verschwinden.“ Und er unterstrich auch mit Blick auf Audi die Bedeutung, einen Industriestrompreis einzuführen. (AZ)

