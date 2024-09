Lastwagen fährt gegen Balkon

Ein 37-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhr am Dienstag gegen 10.40 Uhr mit seinem Lastwagen mit Kühlaufbau die Griesmühstraße in Richtung Dollstraße in Ingolstadt. Kurz vor der Kreuzung zur Poppenstraße kam er zu weit nach rechts, fuhr so mit den rechten Rädern auf den Bordstein und gleichzeitig mit der vorderen rechten Oberseite seines Kühlaufbaus gegen die Metallstrebe unterhalb des Balkons im ersten Stock des angrenzenden Gebäudes. Der 37-jährige fuhr danach weiter, konnte allerdings aufgrund eines Zeugen, der sich das Kennzeichen des Lastwagens notiert hatte, kurz darauf ermittelt werden. Es entstand ein geringer Schaden am Balkon, es wurde hier nur die Strebe verbogen, und ein Schaden von etwa 2000 Euro am Aufbau des Lastwagen, wie die Polizei mitteilt. (AZ)