Lastwagen kippt um: A9 bei Ingolstadt gesperrt

Weil ein Lastwagen am Dienstagnachmittag umgekippt ist, ist die A9 bei Ingolstadt gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Süd und Manching. Ursache war nach ersten Informationen wohl ein geplatzter Reifen, infolgedessen der Lkw samt Anhänger umkippte. Aus dem Fahrzeug lief Kraftstoff aus, zudem wurde die Straße beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer des Unimogs blieb bei dem Unfall auf der A9 bei Ingolstadt unverletzt. Foto: Heinz Reiß

Die Autobahn ist in Richtung München komplett gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd umgeleitet.

Weil die Einsatzkräfte die Fahrbahn reinigen und der Lkw geborgen werden muss, wird die Sperrung wohl laut Polizei noch bis in die Abendstunden andauern. (AZ)