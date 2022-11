Lastwagenfahrer kommt von Straße ab - 100.000 Euro Schaden

Auf der A 9 bei Ingolstadt ist am Dienstagabend ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Was mit dem Fahrer passiert ist.

Ein 63-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern fuhr am Dienstag gegen 23 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 9 in Richtung Nürnberg und kam etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Ingolstadt Süd nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er die Leitplanke auf einer Länge von etwa 50 Metern streifte, fuhr er in den angrenzenden Grünstreifen und dann die Böschung hinauf. Dort kippte der Sattelzug nach links und kam so zum Stillstand, berichtet die Polizei.

Sattelzug kippt bei Ingolstadt um: Fahrer bleibt unverletzt

Für die Bergung des Sattelzuges musste die Fahrbahn für etwa fünf Stunden teilweise gesperrt werden, es war nur noch der linke Fahrstreifen befahrbar. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützten die Autobahnmeisterei und das THW aus Ingolstadt sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Manching. (AZ)